Спит сидя, дышит свежим воздухом через форточку: дочь Бекирова рассказала об условиях его содержания

Украина

Состояние политзаключенного Эдема Бекирова является критическим даже невзирая на тот факт, что его перевели в медсанчасть. Об этом сообщила на своей странице в Facebookдочь узника Кремля Элеонора Бекирова.

«Несмотря на то, что отца перевели из спецблока в медсанчасть, состояние его здоровья критическое. Лучше ему не становится, наоборот по всему телу началась какая-то сыпь, что это и от чего, непонятно «, — написала она.

Также Элеонора уточнила, что ее отцу «ежедневно вливают большое количество инсулина, но показатель сахара от этого не падает».

«По-прежнему без бани, воздухом дышит через маленькую форточку, спит сидя. Мы столько боролись за то, чтобы его перевели в медсанчасть, думали будет лучше, медперсонал рядом и условия лучше, а оказалось, что разницы между спецблоком и камерой медсанчасти практически нет. Единственное — все-таки есть возможность ходить в более или менее нормальный санузел и дышать воздухом, пусть даже через форточку «, — добавила Бекирова.

Напомним, что Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в Крым 12 февраля 2018 года, после чего его привезли в здание ФСБ России в аннексированном Симферополе. Активиста обвинили в «незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ». Вскоре после задержания родные Бекирова сообщили об угрозе его жизни. Известно, что он является инвалидом первой группы, болен сахарным диабетом. Ему ампутировали ногу, из-за чего необходимо постоянно делать перевязки. Также Бекирову была проведена операция на сердце.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на прошлой неделе крымскотатарский активист Эдем Бекиров собирался объявить голодовку. По словам адвокатов политузника, у Бекирова есть заболевания, которые препятствуют пребыванию в заключении: анатомические дефекты — ампутации, которые требуют постоянного медицинского сопровождения, — сахарный диабет. В то же время оккупационные власти заявили, что болезни крымского татарина не препятствуют его пребыванию под стражей. Кроме того, ему создают невыносимые условия для существования.

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