Польша и Словакия «охотятся» на украинских врачей, — Порошенко

Украина

Медикам в Украине будут созданы надлежащие условия, и будет сделано все, чтобы те врачи, которые уже выехали на работу за границу, вернулись. Об этом заявил президент Петр Порошенко на форуме медиков Львовщины, сообщили в Администрации главы государства.

«Мы за вас боремся. Мы вас никому не отдадим. И мы сделаем все возможное, чтобы и врачи, которые уехали — вернулись», — сказал он.

По словам Порошенко, в том, что украинские врачи — лучшие его убеждает «охота», которая ведется на наших врачей со стороны Польши, Словакии.

«А то, что у нас умеют оказывать эти услуги, то, что у нас лучшие врачей — в этом меня убеждает и та „охота“, которое ведется на наших докторов со стороны Польши, Словакии. Им уже не нужно ничего переподтверждать, то сдавать … Потому что если есть украинский врач — это как знак качества», — отметил президент.

Вместе с тем Глава государства заверил, что медицинскую реформу в Украине будут продолжать, и врачам будут созданы надлежащие условия для работы.

Также президент подчеркнул, что в рамках медицинской реформы было запланировано и повышение заработной платы и престижа работы врача. «Я много езжу по регионам. И на сегодняшний день вижу медицинского работника, который получает до 7−9 тыс. грн. Врача, который имеет 2−2,5 тысяч пациентов и получает зарплату 15 тыс. и 17 тыс., и 19 тыс. грн. Это есть то, чего я хотел достичь», — сказал Порошенко.

Также он отметил, что частью медицинской реформы является реформа сельской медицины, потому очень важно иметь возможность предоставлять качественные медицинские услуги на селе. Для этого сельская амбулатория должна быть обеспечена необходимым оборудованием, автомобилем. Кроме того, для наиболее качественного оказания медицинской помощи пациентам в сельской амбулатории должен быть широкополосный скоростной Интернет, что даст возможность использовать все преимущества телемедицины и получать консультации врачей профильных, специализированных медицинских центров в районе, области или в столице.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Петр Порошенко заявил, что законопроект Государственной Думы РФ о непризнании выборов президента Украины подтверждает настоящую позицию России и демонстрирует для чего она пыталась отправить своих наблюдателей на выборы в нашей стране.

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