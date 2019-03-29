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Порошенко: 13-й пенсия может стать постоянной
Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству подготовить расчеты по выплате ежегодной 13-й пенсии малообеспеченным пенсионерам и недопущения повышения тарифов на газ для населения. Об этом он сказал на встрече с избирателями в четверг во Львове, пишет «Интерфакс-Украина».
«Сейчас правительство по моему поручению … просчитывает еще две инициативы. Чтобы ежегодную разовую выплату малообеспеченным пенсионерам мы четко рассчитали и сделали 13-ю пенсию постоянной», — заявил президент.
По его словам, правительство также думает над тем, как не допустить повышения тарифов на газ, поскольку для этого есть все основания — «улучшилась ситуация с мировыми ценами» и Украина «будет добывать больше газа».
Напомним, что Петр Порошенко не исключил введения для людей, получающих минимальную социальную выплату, ежегодной «13-й пенсии». По словам президента, на сегодня Украина опережает Российскую Федерацию и многие страны Европы в рамках экономического роста, что позволяет говорить о возможности подобного «прорыва».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по словам заместителя председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирины Ковпашко, в марте украинцев ждет много новшеств: индексация, выплата одноразовой помощи пенсионерам с большим стажем и эксперимент по выдаче субсидий наличными на руки.
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