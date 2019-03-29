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ЧП с военным вертолетом в Чугуеве: появилось фото с места аварии
После авиаинцидента с военным вертолетом в Чугуеве 28 марта появились первые снимки с места аварийной посадки. Садить вертолет пришлось на неподготовленной местности, машина частично повреждена, но люди не пострадали.
Вертолет Ми-2 МСБ выполнял учебный полет в Харьковской области, во время которого экипаж обнаружил сбои в системе управления. Было принято решение об аварийной посадке. Теперь специальной комиссии предстоит выяснить причины, повлекшие перебои в работе техники.
Многоцелевые вертолеты Ми-2МСБ широко используются в Вооруженных Силах Украины. Очередная партия современной авиатехники поступила в армию в декабре 2018 года.
Фото wing.com.ua
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