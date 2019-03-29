Спорт

Девушка-журналист подаст в суд на знаменитого боксера за поцелуй во время интервью (видео)

Дженнифер Равало, репортер издания Vegas Sports Daily, подаст в суд на боксера Кубрата Пулева (27 побед, 14 из них — нокаутом, 1 поражение) за инцидент, который произошел 23 марта после победы болгарина нокаутом в седьмом раунде над румыном Богданом Дину в Коста-Месе (Калифорния, США).

Кубрат, давая интервью, после вопроса о возможном поединке с британцем Тайсоном Фьюри вдруг схватил Дженнифер за лицо и смачно поцеловал в губы. При этом, как утверждает Равало, Пулев вел себя так, как будто ничего не произошло, и на вечеринке в этот же вечер попросил удалить эпизод с поцелуем из видео.

«Я не удалила его, а решила опубликовать, потому что хотела, чтобы люди видели, что он сделал со мной», — рассказала журналистка в интервью Sky.

Сам боксер объяснил свой поступок, написав на своей странице в Twitter следующее сообщение: «Наверняка, вы видели видео, на котором я целую девушку-репортера после победы. Эта журналистка, Дженни, — мой друг. После интервью я был так доволен победой, что поцеловал ее. Затем она присоединилась ко мне и представителям тренерского штаба во время празднований. На видео заметно, что мы оба смеялись и поблагодарили друг друга. Больше ничего не было».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известного футболиста задержали за вождение в пьяном виде и превышение скорости на 100 км/ч.

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