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В Киеве произошел смертельный пожар в многоэтажке: появилось фото и видео
В Киеве в Оболонском районе утром 29 марта случился масштабный пожар в многоэтажном жилом доме. Центром пожара стала квартира на четвертом этаже 16-этажной высотки по улице Автозаводской, 61.
Видео с места пожара опубликовал «Киев Оперативный».
В результате пожара погибли два человека — женщина 78 лет и мужчина 77 лет. Пожилой мужчина скончался еще до прибытия спасателей, а за жизнь женщины пытались бороться врачи. Пенсионерку нашли без сознания у входа в квартиру и на «скорой помощи» отправили в больницу. Пострадавшая скончалась по дороге в медучреждение.
На ликвидацию пожара потребовалось около двадцати минут, на месте работали 23 спасателя.
Двухкомнатная квартира сильно обгорела: закопчены стены и потолок, повреждена мебель. Причины пожара устанавливаются.
Напомним, в марте в Киеве случился крупный пожар на СТО, а до этого горело заброшенное здание возле кинотеатра «Киевская Русь».
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