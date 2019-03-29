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Синоптический комфорт: синоптик дала прогноз погоды на выходные
После прохладной погоды, которая всю неделю огорчала украинцев, в выходные, 30 и 31 марта в стране будет тепло, солнечно и сухо.
«Украина в субботу и воскресенье, как и вся Европа, будет наслаждаться синоптическим комфортом. Везде будет ясно, солнечно, тепло», — обещает синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, воздух днем в субботу, 30 марта, прогреется до +9+14 градусов, а в воскресенье, 31 марта, — до +12+18 градусов. Впрочем, ночью будет все еще прохладно: от 0 до +4 градусов, а на востоке местами будут наблюдаться заморозки — до 2 градусов мороза.
«В Киеве в субботу и день президентских выборов ожидаются солнечными и теплыми. 30 марта воздух прогреется до +13 градусов, 31 марта — до +17 градусов», — пишет Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики прогнозируют, что апрель и май в Украине будут достаточно теплыми, без значительных осадков в апреле, но с дождями в мае.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!