"Тотальне зубожіння": количество элитных авто в Украине выросло на четверть

Украина

В Украине с начала года на 26% выросло число обладателей новых элитных автомобилей. Об этом сообщила Государственная фискальная служба, проанализировав уплату транспортного сбора автовладельцами в январе-феврале нынешнего года и за тот же период в прошлом году.

Ставка транспортного налога составляет 25 тысяч гривен в год. Налог должны платить владельцы легковых автомобилей, купившие машину не старше пяти лет и если стоимость авто в среднем по рынку превышает 1,5 млн гривен.

С начала года владельцы элитных машин уплатили в местные бюджеты 17,8 млн гривен, то есть налог за 712 автомобилей. Среди люксовых автомарок украинские магнаты чаще всего выбирают Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover. Эти сведения также нашли отражение в документах фискальной службы.

Напомним, ранее в Верховной Раде предложили обезопасить владельцев элитных автомобилей и ввести более строгое наказание для автоугонщиков, выбравших мишенью престижные марки авто. Проект разработан и зарегистрирован в парламенте.

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