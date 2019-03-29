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"Тотальне зубожіння": количество элитных авто в Украине выросло на четверть
В Украине с начала года на 26% выросло число обладателей новых элитных автомобилей. Об этом сообщила Государственная фискальная служба, проанализировав уплату транспортного сбора автовладельцами в январе-феврале нынешнего года и за тот же период в прошлом году.
Ставка транспортного налога составляет 25 тысяч гривен в год. Налог должны платить владельцы легковых автомобилей, купившие машину не старше пяти лет и если стоимость авто в среднем по рынку превышает 1,5 млн гривен.
С начала года владельцы элитных машин уплатили в местные бюджеты 17,8 млн гривен, то есть налог за 712 автомобилей. Среди люксовых автомарок украинские магнаты чаще всего выбирают Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover. Эти сведения также нашли отражение в документах фискальной службы.
Напомним, ранее в Верховной Раде предложили обезопасить владельцев элитных автомобилей и ввести более строгое наказание для автоугонщиков, выбравших мишенью престижные марки авто. Проект разработан и зарегистрирован в парламенте.
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