27.10 / 27.34 30.41 / 30.83
Киев: +6
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Тотальне зубожіння": количество элитных авто в Украине выросло на четверть

12:36 29 марта 2019 222
лендровер
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине с начала года на 26% выросло число обладателей новых элитных автомобилей. Об этом сообщила Государственная фискальная служба, проанализировав уплату транспортного сбора автовладельцами в январе-феврале нынешнего года и за тот же период в прошлом году.

Ставка транспортного налога составляет 25 тысяч гривен в год. Налог должны платить владельцы легковых автомобилей, купившие машину не старше пяти лет и если стоимость авто в среднем по рынку превышает 1,5 млн гривен.

С начала года владельцы элитных машин уплатили в местные бюджеты 17,8 млн гривен, то есть налог за 712 автомобилей. Среди люксовых автомарок украинские магнаты чаще всего выбирают Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover. Эти сведения также нашли отражение в документах фискальной службы.

Напомним, ранее в Верховной Раде предложили обезопасить владельцев элитных автомобилей и ввести более строгое наказание для автоугонщиков, выбравших мишенью престижные марки авто. Проект разработан и зарегистрирован в парламенте.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...

Киев
+6

Ветер: 4 м/с  С
Давление: 755 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины