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«Спас» от наказания 11 пьяных водителей: на Прикарпатье осужден секретарь суда
Ивано-Франковский городской суд признал виновным секретаря Тисменицкого районного суда области Игоря Г. в том, что он несвоевременно вносил сведения в автоматизированную систему документооборота суда.
«Получая административные дела в сфере обеспечения дорожного движения в отношении лиц, которые совершили административные правонарушения, он по неустановленным причинам не вносил в автоматизированную систему документооборота Тисменицкого районного суда информацию о поступлении этих материалов, чем нарушал свои функциональное обязанности», — говорится в приговоре суда.
Речь идет о водителях, которые совершили административное правонарушение согласно статье «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения».
Из-за действий Игоря Г. судьи были вынуждены принимать постановления о закрытии производств по делам об административных правонарушениях в связи с окончанием срока вынесения наказания. Таки образом, подсудимый помог 11 водителям избежать заслуженного наказания за вождение в нетрезвом состоянии.
На судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью и раскаялся. Однако при этом не сообщил о лицах, по просьбе которых он так действовал.
Ивано-Франковский райнный суд Ивано-Франковской области признал Игоря Г. виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок два года.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Закарпатской области, на трассе Киев — Чоп, задержали водителя грузовика, который управлял им в нетрезвом состоянии.
А в Хмельницком пьяный водитель убегал от полиции на высокой скорости и в какой-то момент не справился с управлением. Его авто, столкнувшись с деревом, перевернулось. В сеть попало видео того, как после инцидента мать горе-водителя укоряет его.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»