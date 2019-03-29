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Авария на железной дороге в Киеве: фото и видео с места ЧП
В пятницу, 29 марта, в Киеве произошло ЧП на железной дороге — на маневровой ветке с рельсов сошли семь вагонов.
Напомним, 19 марта в Тернопольской области с рельсов сошел поезд с пассажирами.
Инцидент в Киеве случился на Выдубичах, недалеко от улицы Промышленной. Состав был груженным.
Как сообщает «Информатор», ссылаясь на слова очевидца, о ЧП стало известно еще утром. Когда именно вагоны сошли с рельсов, неизвестно. Часть поврежденных вагонов новые.
На данный момент часть вагонов лежат на боку, а у некоторых колесные пары с тележками оторвало от основания вагона. Также сломаны рельсы. К счастью, обошлось без пострадавших.
Что стало причиной инцидента будет ясно только после проведения множества экспертиз.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабной аварии в Днепропетровской области, где во время движения товарного поезда сошли с рельсов девять вагонов с металлом, две цистерны и локомотив. А в Ужгороде вагоны грузового поезда сошли с рельсов и повредили жилые дома.
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