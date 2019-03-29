Украинские войска совершили важный прорыв под Горловкой: все подробности

Украина

С вечера среды, 27 марта, в сети стали ходить слухи о значительном продвижении ВСУ, подразделения которых вышли к окраинам оккупированной Горловки. Ранее сообщалось, что на Горловском направлении ВСУ прямо под носом у боевиков оборудовали новые позиции, заняв выгодный для оборонительных действий природный рубеж на стыке населенных пунктов Зайцево и Гладосово.

Позже в эфире «Прямого» об этом же говорил и бывший глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский. «ВСУ заняли территории возле Горловки. Эта территория никем не контролировалась. Туда заходили боевики и обстреливали наши войска. Можно взять Горловку? Я убежден, что три дня достаточно для того, чтобы наши Вооруженные силы взяли. Нет обострения только по одной причине — потому, что Россия введет свои войска. Если бы при сегодняшнем обучении и вооружении Вооруженных сил Украины мы бы четко знали, что нам НАТО даст гарантии невмешательства России в освобождении территорий, достаточно, максимум, двух недель с минимальными потерями для того, чтобы деоккупировать эти территории. Всю территорию так называемых «ДНР» и «ЛНР», — отметил он.

Комментировал эту информацию и известный волонтер Юрий Мысягин. «Посмотрите на погоду. Мороз ушёл. Земля уже рыхлая, её сейчас копать нет никаких проблем. Она поддается легко. И кирки не нужны. Это то, чем сейчас занимаются многие подразделения ВСУ на передовой. Выходят малые группы вперёд, скрытно от противника капают, и закрепляются. Дистанции с врагом сокращаются до нескольких сотен шагов и не только в районе Горловки. По всей карте. Будет еще теплей, пойдет по нарастающей», — написал он на своей страничке в Facebook.

Официальных заявлений по поводу продвижения на Донбассе не было. В то же время, с «другой стороны» не обошли вниманием события под Горловкой. Так, бывший главарь боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) сетовал, что ВСУ таки могут взять город.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе в районе оккупированной Горловки был ликвидирован склад боеприпасов боевиков.



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