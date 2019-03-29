Происшествия

В Николаеве бродячая собака искусала пять человек и умерла: подозревают бешенство

В четверг, 28 марта, пятеро жителей Николаева обратились в больницы после того, как на улице Васляева около онкодиспансера их искусала бродячая собака. Трое пострадавших были отправлены на амбулаторное лечение, а двоих оформили в стационар. Люди сообщали, что животное «выглядит, как бешеное».

Как сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации, собаку, у которой подозревали бешенство, поймали и отправили под присмотр. Животное никто не провоцировал, щенков, которых бы собака могла защищать, рядом тоже не было. Тем не менее она вела себя крайне агрессивно, при отлове бросилась на ловца, хотя от укола животному становится больно и оно обычно убегает.

— У тех, кто обратился за помощью, обнаружены поверхностные раны. Была проведена санитарная обработка, специфическая терапия и предоставлены показания для вакцинации. Три человека отказались от пребывания в медицинском учреждении. Они проинформированы об опасности. Информация о них передана по месту регистрации или врачу, с которым подписана декларация, — отметил главный врач николаевской больницы скорой помощи Александр Демьянов.

29 марта, как сообщает издание «Новости-N» со ссылкой на Центр защиты животных Николаева, собака умерла. Труп животного отправлен на проведение анализа на бешенство.

Отметим, что бешенство — вирусная смертельная инфекция, которую можно предупредить вакцинацией. Людям вирус бешенства обычно передается через укус зараженных животных, причем в 99% случаев источник заражения — собаки.

На сегодня Николаев входит в число городов с наиболее опасной ситуацией с бездомными животными. Как уже сообщали «ФАКТЫ», в Николаевском «центре защиты животных» за один день убили 150 собак, после чего зоозащитники прямо на сессии Николаевского горсовета избили директора центра Голобородского.

Потом хулиганы разгромили палаточный городок зоозащитников в центре Николаева.

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