- 14:57 Зависит от результата: у Путина сделали странное заявление о признании выборов в Украине
- 14:42 Вход только по пропускам: в Крыму ввели ограничение на посещение кладбищ
- 14:42 Убрали 8-сантиметровый камень, сохранив почку: в Киеве провели операцию по новейшей методике
- 14:39 В Одессе BMW вылетел на тротуар и сбил женщину с ребенком
- 14:36 Хорошая "актриса": в сети показали видео с ушлой воровкой в Киеве
- 14:33 Минус два блиндажа боевиков: офицер ВСУ показал эффектное видео удара
- 14:29 В Николаеве бродячая собака искусала пять человек и умерла: подозревают бешенство
- 14:22 Получить водительское удостоверение в Украине станет дороже: что нужно об этом знать
- 14:14 Украинские войска совершили важный прорыв под Горловкой: все подробности
- 14:10 Настя Каменских выпустила горячий клип с латиноамериканским мачо
Вход только по пропускам: в Крыму ввели ограничение на посещение кладбищ
Жители оккупированной Алушты теперь вынуждены оформлять пропуска, чтобы проехать на городское кладбище к могилам похороненных там родственников. За «несанкционированный» проезд на территорию кладбища оккупанты грозят крымчанам штрафами. Ранее сообщалось, что в Симферополе оккупанты затеяли строительство жилья для сотрудников ФСБ на участке, отобранном у украинской церкви.
Об этом в социальных сетях сообщает блогер «Крымский бандеровец». «Пропуска на въезд можно получить по вторникам и четвергам с 10 до 12″, — пишет блогер. А местное издание „Примечания“, ссылаясь на слова чиновников, пишет, что такие ограничительные меры были введены из-за вандалов и что „комендантский“ час» действует еще с начала 2019 года. Сообщается, что такие ограничительные меры особо сказываются на пожилых людях — площадь кладбище составляет порядка 20 га, и пешком добраться до могил родных им непросто. А местная администрация сетует на вандалов и людей, оставляющих на территории кладбища мусор.
В Алуште ввели ограничения на проезд к кладбищам — теперь надо брать разрешение, чтобы приехать к могилам. Установлены таблички, предупреждающие о штрафах за «несанкционированный проход». Пропуска на въезд можно получить по вторникам и четвергам с 10 до 12 https://t.co/hMUjmpnaWP— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 28 марта 2019 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинская делегация в ПАСЕ обратилась к генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду и президенту ПАСЕ Лилиан Мари Паскье в связи с новой волной репрессий оккупационной администрации Крыма против крымских татар.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!