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Украина

Вход только по пропускам: в Крыму ввели ограничение на посещение кладбищ

14:42 29 марта 2019 111
Старое алуштинское кладбище
Инф. «ФАКТОВ»

Жители оккупированной Алушты теперь вынуждены оформлять пропуска, чтобы проехать на городское кладбище к могилам похороненных там родственников. За «несанкционированный» проезд на территорию кладбища оккупанты грозят крымчанам штрафами. Ранее сообщалось, что в Симферополе оккупанты затеяли строительство жилья для сотрудников ФСБ на участке, отобранном у украинской церкви.

Об этом в социальных сетях сообщает блогер «Крымский бандеровец». «Пропуска на въезд можно получить по вторникам и четвергам с 10 до 12″, — пишет блогер. А местное издание „Примечания“, ссылаясь на слова чиновников, пишет, что такие ограничительные меры были введены из-за вандалов и что „комендантский“ час» действует еще с начала 2019 года. Сообщается, что такие ограничительные меры особо сказываются на пожилых людях — площадь кладбище составляет порядка 20 га, и пешком добраться до могил родных им непросто. А местная администрация сетует на вандалов и людей, оставляющих на территории кладбища мусор.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинская делегация в ПАСЕ обратилась к генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду и президенту ПАСЕ Лилиан Мари Паскье в связи с новой волной репрессий оккупационной администрации Крыма против крымских татар.

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