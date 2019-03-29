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Украина

В США рассказали, как Украине защитить себя от нового вторжения России

15:16 29 марта 2019 44
Украинское ракетное вооружение
Инф. «ФАКТОВ»

Пока Россия развивает свой ядерный и наступательный потенциал, Украине стоит сделать ответный шаг — использовать для защиты уже имеющееся ракетное вооружение, например, «Точка У». Об этом в интервью Радио Свобода заявил американский военный эксперт, президент исследовательского центра Jamestown Foundation Глен Говард.

По его словам, невзирая на относительно малую дальность полета ракет, они могут быть эффективными в противодействии российской военной агрессии, ведь Москва расположена не так далеко от Украины.

Он рекомендует украинскому военному командованию принять решение о перемещении ракет «Точка» к границе, и этот шаг стал бы мощным сигналом, месседжем для Кремля.

«Что бы не использовали против Украины — результатом станет контрудар. Как бумеранг — в этом суть. Опять же, у вас есть атомщики, есть хорошие ученые. Украина способна создать собственные ракетные силы!», — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» известный социолог, автор теории «путинизма» Игорь Эйдман предрек России крах, которым, по его оценке завершится новая гонка вооружений, в которой Путин решил опередить США.

А политолог Андрей Окара объяснил нашим читателям, почему в недавнем послании к Федеральному собранию РФ Путин много говорил о ракетах и о суверенитете, т. е. пугал.

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