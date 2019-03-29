В "Борисполе" возобновляет работу терминал F: что важно знать

Украина

С воскресенья, 31 марта, в аэропорту «Борисполь» возобновляет работу терминал F, не работавший последние пять лет. Теперь автобус Skybus будет останавливаться и возле этого терминала. Ранее сообщалось, что в июне 2019 года Ryanair начнет выполнять два новых рейса в Польшу: Одесса — Краков и Харьков — Краков.

Как сообщает «Авианьюз», в терминале F будут обслуживаться авиакомпании Ryanair, Laudamotion, Yanair, Bravo Airways, Iraqi Airways, SkyUp, Aigle Azur и Air Serbia.

Сообщается, что администрация согласовывает увеличение тарифа на парковку на расположенной рядом с терминалом автостоянке (пока что час парковки на ней стоит 10 гривен, сутки — 60 гривен).

Что касается логистики, то до терминала F можно будет добраться не только автобусом, но и поездом «Киев Борисполь Экспресс», чья остановка расположена рядом с терминалом D: между терминалами каждые полчаса будет курсировать бесплатный автобус-шаттл

На первом этаже терминала размещены стойки регистрации, авиакассы, паспортный и таможенный контроль для прилетевших пассажиров, выдача багажа. На втором — зоны контроля авиационной безопасности, таможенного и паспортного контроля вылетающих пассажиров, зал ожидания вылета и выходы на посадку.

Также в терминале будут работать заведения общепита, магазины, кофейные автоматы, банкоматы, аптека, а также бизнес-зал. А вот телетрапов в терминале F не будет — изначально его проектировали для упрощенного обслуживания рейсов лоу-костов. Так что пассажиры будут доставляться к самолету или на автобусах, или идти пешком.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лоу-кост авиаперевозчик Wizz Air открывает 29-й маршрут из Киева — с 5 июня компания начнет выполнять перевозки по маршруту Киев — Лейпциг (Германия).

Фото с сайта https://www.avianews.com



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