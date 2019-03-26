Wizz Air запускает новый рейс из Киева

Украина

Лоу-кост авиаперевозчик Wizz Air открывает 29-й маршрут из Киева. С 5 июня компания начнет выполнять перевозки по маршруту Киев — Лейпциг (Германия). Ранее об открытии двух новых маршрутов из Украины в Польшу сообщил лоукостер Ryanair.

Как сообщает «Экономическая правда», полеты будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Стоимость билета — от 19.99 евро в одну сторону.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лоукост-авиакомпания Wizz Air повысила стоимость провоза зарегистрированного багажа весом до 10 килограмм, а также увеличила тариф на услугу «приоритетная посадка».

Также сообщалось, что с 26 марта смена места в салоне самолетов авиакомпании МАУ во время онлайн-регистрации будет платная. Для внутренних рейсов услуга по смене места будет стоить от 3 до 11 евро, для международных среднемагистральных — от 4 до 15 евро, для дальнемагистральных — от 9 до 40 евро.

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