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Зеленский отказался от части российского бизнеса в пользу друга
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским, лишился своей доли в российском кинобизнесе в пользу Андрея Яковлева — автора «Студии Квартал-95». Об этом сообщают журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях».
Журналисты на основании данных из Единого реестра юридических лиц Кипра выяснили, что в компании Green Family LTD, которая владеет кинобизнесом «95 Квартала» в России, изменились учредители.
Владимир Зеленский, который был соучредителем компании вместе со своими партнерами по «Кварталу 95» (Андрей Яковлевым, Сергеем и Борисом Шефирами), а также соратником Игоря Коломойского Тимуром Миндичем, вышел из бизнеса.
Сейчас доли в Green Family LTD распределены так: Андрей Яковлев — 400 евро, Борис Шефир — 300 евро, Сергей Шефир — 300 евро, Appex International LTD Тимура Миндича — 1000 евро.
Еще в начале этого года доля Владимира Зеленского в Green Family составляла 300 евро.
Green Family LTD — основательница российских компаний «Грин Филмс», «Вайсберг пикчерс» и «Платинумфильм». Они продолжают работать в Москве.
Журналисты «Схем» утверждают, что «кварталовцы» не прекратили вести бизнес в России, однако делают это без своего лидера — Владимира Зеленского.
Напомним, в интервью Дмитрию Гордону Зеленский заявлял, что производство кино и телесериалов в России его команда прекратила еще в 2014 году.
Как сообщали «ФАКТЫ», по данным Институт анализа и прогнозирования, Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко могут выйти во второй тур президентских выборов. Такие результаты опроса, который проводился с 19 по 26 марта в двадцати четырех областях и столице Украины. Среди тех, кто уже определился и намерен идти голосовать, — 29% за Владимира Зеленского, 18,7% — за Юлию Тимошенко и 16,5% — за Петра Порошенко.
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