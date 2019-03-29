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В Николаеве растет число пострадавших от укусов бешеной собаки
Подтвержден диагноз «бешенство» у бродячей собаки, которая в четверг 28 марта в Николаеве покусала прохожих, а 29 марта умерла. В больницы с укусами поначалу обратились пять человек, двое из которых попали в стационар. По состоянию на 29 марта зарегистрирован еще один пострадавший. Теперь их шестеро, сообщает пресс-служба Николаевского городского совета. Есть опасения, что пострадавших может быть больше.
Управление здравоохранения Николаевского городского совета обращается ко всем, кто 28 марта находился на улице Васляева в районе областных онкодиспансера и офтальмологической больницы: если вы стали жертвой нападения бездомных животных, немедленно обратитесь в больницу скорой медицинской помощи.
Напомним, укус бешеной собаки является смертельно опасен для человека. Даже если укус был не до крови, слюна зараженного животного могла попасть на царапины, а это — прямая угроза заражения.
Больница скорой медицинской помощи обеспечена всеми необходимыми медикаментами. Пострадавшие получат всю необходимую помощь и профилактику.
Владельцев домашних животных, проживающих в указанном микрорайоне, просят обратить внимание на своих питомцев, которые могли быть в контакте с бешеной собакой, и оградить их от контакта с бродячими животными.
В случае подозрения, что у животного бешенство, просят сообщить по телефонам «Центра защиты животных» (0512) 47−21−93, (0512) 47−21−92, (063) 997−19−20, (0512) 71−10−13, (095) 384−39−90, (097) 990−62−58;
В случаях укуса животным необходимо обратиться в больницу скорой помощи (0512) 36−82−31 (ответственный хирург).
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!