В Николаеве растет число пострадавших от укусов бешеной собаки

Происшествия

Подтвержден диагноз «бешенство» у бродячей собаки, которая в четверг 28 марта в Николаеве покусала прохожих, а 29 марта умерла. В больницы с укусами поначалу обратились пять человек, двое из которых попали в стационар. По состоянию на 29 марта зарегистрирован еще один пострадавший. Теперь их шестеро, сообщает пресс-служба Николаевского городского совета. Есть опасения, что пострадавших может быть больше.

Управление здравоохранения Николаевского городского совета обращается ко всем, кто 28 марта находился на улице Васляева в районе областных онкодиспансера и офтальмологической больницы: если вы стали жертвой нападения бездомных животных, немедленно обратитесь в больницу скорой медицинской помощи.

Напомним, укус бешеной собаки является смертельно опасен для человека. Даже если укус был не до крови, слюна зараженного животного могла попасть на царапины, а это — прямая угроза заражения.

Больница скорой медицинской помощи обеспечена всеми необходимыми медикаментами. Пострадавшие получат всю необходимую помощь и профилактику.

Владельцев домашних животных, проживающих в указанном микрорайоне, просят обратить внимание на своих питомцев, которые могли быть в контакте с бешеной собакой, и оградить их от контакта с бродячими животными.

В случае подозрения, что у животного бешенство, просят сообщить по телефонам «Центра защиты животных» (0512) 47−21−93, (0512) 47−21−92, (063) 997−19−20, (0512) 71−10−13, (095) 384−39−90, (097) 990−62−58;

В случаях укуса животным необходимо обратиться в больницу скорой помощи (0512) 36−82−31 (ответственный хирург).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как в Кропивницком стая собак искусала школьника: вакцину нашли только спустя 4 дня.



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