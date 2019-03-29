Общество

Стало известно, сколько украинцы потратили во время путешествий в ЕС

Украинцы, которые в 2017 году получили безвиз, в основном путешествуют в Европу. По данным НБУ, в 2018 году украинские туристы потратили в странах Евросоюза 5,943 млрд долларов, что на 12,9% больше, чем год назад.

В то же время, на территории России наши соотечественники потратили 650 млн долларов, что на 3% меньше, чем в 2017 году.

Объем импорта услуг по статье «Путешествия» за 2018 год составил 7,816 млрд долларов, что на 9,8% больше, чем в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные статистики Национального банка Украины.

Объем частных переводов в Украину из-за границы в 2018 году составил 10,888 млрд долларов, что на 18% больше, чем за 2017 год (9,264 млрд долларов). По данным НБУ, больше всего переводов поступило в Украину из Польши — 3626 млн долларов. Далее идут Россия (948 млн долларов), США (870 млн долларов), Чешская Республика (846 млн долларов) и Италия (492 млн долларов). Следует отметить, что Россия была единственной страной, переводы из которой за прошлый год сократились (на 27%).

Как сообщали «ФАКТЫ», украинский паспорт снова поднялся в рейтинге паспортов, регулярно составляемом компанией Henley&Partners. В связи с новыми упрощениями для украинских туристов в рейтинге паспортов документ гражданина Украины поднялся с 41-й на 40-ю позицию. Без визы украинцы могут посетить 128 стран. Место в списке прямо зависит от возможностей, которые паспорт дает путешественнику.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter