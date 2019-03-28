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Происшествия

Взрывы в Кропивницком: в прокуратуре назвали причины ЧП

14:46 28 марта 2019 103
Пожар в Кропивницком
Инф. «ФАКТОВ»

ЧП на улице Киевской в Кропивницком, в результате которого пострадала автозаправочная станция и находящиеся там автомобили, произошел на прилегающей к АЗС территории, и не связан с ее деятельностью. Масштабные взрывы стали следствием нарушения техники безопасности двумя субъектами хозяйствования при транспортировке и перекачке газа с использованием автоцистерн.

Об этом сообщает прокуратура Кировоградской области, взявшая под контроль ход досудебного расследования ЧП. Расследование ведут следователи областного главка Национальной полиции Украины по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Также в областной прокуратуре сообщили, что осенью 2018 года была создана межведомственная рабочая группа по противодействию деятельности в регионе нелегальных автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов. За минувшие полгода была прекращена деятельность 24 нелегальных заправочных станций, начато 35 уголовных производств. По результатам предварительного расследования в суд направлено пять обвинительных актов из которых четыре — по фактам нарушений правил безопасности на производстве и по реализации недоброкачественного горючего.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время пожара на АЗС в Кропивницком пострадали четверо человек, двое из которых — спасатели. Также в результате взрывов был нанесен ущерб насосной станции.

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