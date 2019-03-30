Украина

В Украине наступил "день тишины" перед первым туром выборов: что нужно знать, чтоб не нарушить закон

Сегодня, 30 марта, в Украине наступил «день тишины» перед первым туром президентских выборов в Украине, который пройдет 31 марта. Соответствующие нормы содержатся в статье 57 «О выборах президента Украины», напомнили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В частности, в ЦИК напомнили, что в соответствии с частью 2 статьи 57 Закона Украины «О выборах Президента Украины» 30 марта 2019 года, в «день тишины», запрещается любая предвыборная агитация с целью побуждения избирателей голосовать или не голосовать за определенного кандидата на пост Президента Украины.

Также запрещается обнародование или распространение иным образом результатов опроса общественного мнения, связанного с выборами, в том числе в отношении партий, субъектов избирательного процесса и кандидатов на пост президента Украины.

Кроме того, перед коммунальными службами ставится задача снять ранее расклеенные в общественных местах предвыборные агитационные материалы.

Особое внимание в ЦИК обратили на деятельность кандидатов на пост главы государства.

«Какие бы разные вы (кандидаты, — ред.) ни были, но ведение избирательной кампании должно проходить законно. Это первый показатель честной политики и надежного будущего страны. И если вы хотите порядка в стране, начните с повестки в своих избирательных кампаниях» — сказано в сообщении.

В ЦИК отметили, что сейчас все чаще распространяется информация о возможных нарушениях и фальсификациях на выборах.

«Пора уменьшить напряжение и понять, что ЦИК — это организация, которая больше всего заинтересована в проведении справедливых выборов. Мы будем стоять на защите каждого голоса и решительно пресекать любые манипуляции и провокации», — считают в ЦИК.

Там также заверили, что вмешательства в работу ЦИК не будет. «Недопустимым должно стать и давление на членов окружных и участковых избирательных комиссий. Они все должны честно выполнить свою работу», — отметили в комиссии.

Напомним, что выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Центризбирком утвердил окончательный список из 39 кандидатов в президенты. Официальные результаты выборов первого тура должны сообщить до 10 апреля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в то время, как российская Госдума готовится к непризнанию результатов выборов в Украине, в Кремле неожиданно решили пойти на попятную. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков внезапно заявил журналистам, что «все будет зависеть от того, как пройдут выборы».

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