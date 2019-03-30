Названы ТОП-семь причин, по которым могут раскороновать «вора в законе»

Мир

В воровском мире существуют свои правила, которыми предусмотрено лишение его участников звания «вора в законе», имеющего большой вес в криминальном мире. Об этом рассказали журналистам российского издания эксперты, знакомые с обычаями мира криминала.

Так, одной из главных причин, по которым «законника» могут раскороновать, является утаивание денег из общака. В случае «нецелевого» расходования средств на личные нужды, такой криминальный авторитет практически однозначно попрощается со своим титулом. Издание также указывает на случаи, когда «честные» воры в законе не позволяли себе взять денег из общака даже ради проведения операции для себя и сохраняли свой статус в неприкосновенности.

«Сорвать шапку» с вора в законе могут также из-за создания им семьи. Считается, что настоящий криминальный авторитет дожен быть одинок, а семья и свое жилье нарушают «законы».

Если «законник» ведет какие-то дела с администрацией, он автоматически остается без своего титула: криминальный авторитет не должен «прогибаться» под властей, а также иметь официальную работу и вообще трудиться, находясь на зоне. Нельзя проходить по делу свидетелем и писать доносы.

Ворам в законе запрещено посягать на чужую жизнь. По кодексу, убийство человека является непростительным «грехом», за которым следует «раскоронация». Однако такого нарушителя могут оправдать в случае, если его действия защищали собственную жизнь.

Титулованный криминальный авторитет всегда обязан отвечать за свои слова. В случае, если он не отвечает на конкретный вопрос, он может лишиться за это своего титула.

«Раскороновать» можно и в случае, если вор получил свою «корону» незаслуженно. К примеру, если выяснится, что такой авторитет заплатил взятку «крестному отцу», то оба они будут лишены званий.

И, наконец, вору в законе запрещено употреблять наркотические вещества. Недопустимо даже употребление алкоголя. Однако специалисты подчеркивают, что в любом правиле есть исключения.

В случае, если «законник» нарушает воровской кодекс, то устраивается сходка в составе нескольких других «законников». Провинившегося допрашивают с пристрастием, после чего собравшиеся коллективно принимают решение. После «раскоронации» можно вернуть себе звание, но это потребует немалых усилий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», проживающие на территории России «воры в законе» экстренно и в массовом порядке начали уезжать из страны после ужесточения уголовного наказания для лидеров организованных преступных группировок (ОПС). Одной из наиболее предпочитаемых ими стран стал Израиль.

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