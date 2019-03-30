Украина

Родительская суббота 2019: как поминать усопших и чьего имени нельзя писать в записке

Сегодня, 30 марта, помимо Дня святого Алексия православные отмечают и третью родительскую субботу Великого поста 2019. А все родительские субботы, которые выпадают на время Великого поста, называются Вселенскими родительскими субботами, а панихиды, совершаемые в эти дни — вселенскими панихидами, напоминает «Главред».

Главное в эти дни — лично помолиться об умерших и посетить литургию. Священники настаивают, что необходимо не просто подать записку о упокоении или заказать сорокоуст, а именно помолиться самому. Если обстоятельства не позволяют сходить в храм, то прочесть молитву можно и дома.

Родительская суббота: молитва домашняя

«Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им все согрешения вольные и невольные, и даруй им Царство Небесное. Аминь».

Чтобы на литургии или на панихиде помянули усопших близких, нужно подать записку с их именами. В ней пишут лишь имена людей, крещеных в православной вере. Не пишут поминальных записок на имя самоубийцы или некрещенного в православной вере человека — это категорически запрещено.

Некрещенных или людей иной веры в храме поминать нельзя. Таких родных или друзей можно помянуть дома, помолившись и совершая в их честь и память добрые дела.

Обычно в родительскую субботу на панихиду приносят продукты «на канон»: любые постные продукты (к примеру, крупы, хлеб, овощи, фрукты, чай) и/или вино «Кагор».

Родительская суббота: что нельзя делать

В поминальные дни не принято говорить о покойниках дурного.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 22 марта, православные украинцы отмечали день 40 Святых — Великомучеников Севастийских, или день Всех Святых. В народе праздник называют «Сороки».

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