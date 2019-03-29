Теплый Алексей: традиции, приметы и запреты праздника

Украина

30 марта — в День святого Алексия, человека Божия- православные чтят память преподобного Алексия. Также 30 марта отмечаются именины у Алексеев по церковному календарю. Праздник припадает на Великий пост, который начался 11 марта и продлится до 27 апреля.

Алексий родился в IV веке в богатой римской семье, его родители были благочестивыми христианами, помогали обездоленным. В ночь после обручения он простился со своей невестой и покинул отчий дом для ведения аскетического образа жизни. Он раздал все свои сбережения, и 17 лет жил подаяниями, питался только хлебом и водой, и молился. Молва о святости и аскетизме Алексия разлетелась далеко за пределы Сирии, а чудотворная икона Богородицы указала на Алексия как на святого — голос, исходящий от иконы, назвал Алексия «человеком Божиим». Вся его жизнь была посвящена служению Богу.

С этого дня считали зима окончательно уходит, а весна полноправно входит в свои права, начинается настоящее весеннее тепло.

На Теплого Алексея выносят на улицу пчелиные ульи. При этом пчел заговаривают, чтобы те других хозяев не искали, окропляя их освященной на Сретение водой. Затем молятся, чтобы Бог ниспослал хорошее лето и добрый урожай меда.

Также на улицу выносят приготовленный для посадки картофель — для закаливания. Начинают сеять ячмень и овес. Чинят огородный и садовый инвентарь.

Мужчины на Теплого Алексея старались непременно сходить на рыбалку и охоту, ведь этот день считается крайне удачным для таких занятий. Рыбаки верят, что сплетенная и впервые использованная на Алексея сеть потом будет приносить хороший улов весь год.

В день Теплого Алексея особое значение уделяли березе, собирали березовый сок, считая что в этот день он обладает особой силой и энергией. Собирали березовые почки, которые использовали для приготовления лечебного чая, настоек, заживляющих бальзамов.

Дети в этот день строили бумажные кораблики и пускали их по реке — эта традиция считалась символом благополучия семьи.



На Алексея не планировали долгую дорогу, особенно если праздник выпадал в понедельник, считая это плохой приметой.



В этот день собирали талую воду, умывались ею, считая, что она способна дарить красоту и молодость.

Считается, если девушка на Теплого Алексея встретит аиста — ей нужно быстренько упасть или присесть. Тогда вскоре перед ней встанет суженый.

Еще один способ приблизить свое замужество — подарить на Теплого Алексея нищему рубашку, которую вышивали заранее. После такого дара, поговаривали, сватов недолго ждать осталось.

Если в доме есть грудной ребенок — на Алексея нельзя давать взаймы ни хлеб, ни деньги. Считалось, что с этим можно отдать счастливую судьбу ребенка.

И, конечно, был целый ритуал на Теплого Алексея для призыва весны. Женщины, молодые и старые, вместе с детворой выходили с полотном в поле, кланялись на все стороны и, дойдя до востока, приговаривали: «Вот тебе, весна-мать, новая обновка!» Затем полотно расстилали, на него клали пирог и уходили. Считалось, после такого обряда непременно будет отличный урожай льна и конопли.

Напомним, что астрономическая весна начинается с дня весеннего равноденствия. В этом году оно наступило 20 марта в 23:58 по Киеву. А в начале марта украинцы отмечали Масленицу. Семидневное веселье было посвящено проводам холодной зимы и символической встрече весны.

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