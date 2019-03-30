Украина

Украинские военные жестко отомстили боевикам за гибель побратима под Мариуполем

В Штабе Операции Объединенных сил подтвердили обострение ситуации на линии соприкосновения 29 марта. Так, в течение суток противник 19 раз нарушил режим прекращения огня, при этом 16 раз было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра Операции.

По нашим позициям за сутки было выпущено 100 артиллерийских боеприпасов калибров 152, 122, 120 и 82 мм.

Наибольшая огневая активность боевиков была зафиксирована на Приазовье, где били запрещенные минометы, а также автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, и на Луганщине, где было зафиксировано применение минометов, вооружения боевых машин пехоты БМП-1, а также артиллерийских систем калибра 152 мм.

Один военнослужащий Объединенных сил погиб (он получил смертельное осколочное ранение), еще четверо бойцов получили ранения.

Ответным огнем бойцы ООС уничтожили четырех и ранили шесть оккупантов. Также был уничтожен зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» и станция РЭБ Р-330Ж «Житель» российско-оккупационных войск.

Напомним, «ФАКТЫ» назвали имя украинского десантника, погибшего на Приазовье 29 марта, и сообщили обстоятельства его гибели.

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