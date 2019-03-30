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Пользователей сети возмутил водитель запорожской маршрутки, который смотрит кино во время движения (видео)
В Запорожье водитель одной из маршруток смотрел видео на смартфоне прямо во время управления транспортным средством.
Возмущенные его поведением пассажиры задокументировали незаконные действия водителя и выложили видео в сеть.
В комментариях к видео горожане отметили, что мужчина подвергал опасности жизни не только пассажиров, но и остальных участников дорожного движения.
Тем не менее, как стало известно, никто из пассажиров не сделал ему замечание.
Напомним, ранее вскрылась поразительная подробности ДТП с маршруткой под Одессой, которая произошла 29 января — оказалось, что водитель вообще не имел прав, зато имел судимость.
А в марте водитель киевской маршрутки напал на известного волонтера.
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