Общество

Пользователей сети возмутил водитель запорожской маршрутки, который смотрит кино во время движения (видео)

В Запорожье водитель одной из маршруток смотрел видео на смартфоне прямо во время управления транспортным средством.

Возмущенные его поведением пассажиры задокументировали незаконные действия водителя и выложили видео в сеть.

В комментариях к видео горожане отметили, что мужчина подвергал опасности жизни не только пассажиров, но и остальных участников дорожного движения.

Тем не менее, как стало известно, никто из пассажиров не сделал ему замечание.

Напомним, ранее вскрылась поразительная подробности ДТП с маршруткой под Одессой, которая произошла 29 января — оказалось, что водитель вообще не имел прав, зато имел судимость.

А в марте водитель киевской маршрутки напал на известного волонтера.

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