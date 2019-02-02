Происшествия

Водитель без прав и судимый за угон: подробности о ДТП с маршруткой в Одессе

В Одессе в суде, где изучали резонансное ДТП с маршруткой, вскрылся ряд скандальных подробностей о подозреваемом. Как оказалось, водитель BMW, въехавший на «встречке» в автобус, вообще не имел права садиться за руль.

Водителя BMW — 36-летнего Руслана — подозревают в том, что 31 января на трассе Рени — Одесса он превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом «Килия — Одесса». В результате столкновения 14-летняя школьница погибла на месте, 40-летняя женщина умерла в больнице, еще 13 человек госпитализированы с травмами.

Травмированного в ДТП подозреваемого доставили в суд на «скорой помощи» и ввезли в зал на специальной каталке. Судья Юлия Федулеева вынесла решение о взятии подозреваемого под стражу на два месяца. В суде учли, что преступление тяжкое, подследственному грозит до 10 лет тюрьмы. Кроме того, судья приняла во внимание, что подозреваемый может скрыться от следствия или незаконно влиять на потерпевших и свидетелей.

По данным следствия, водитель мчался со скоростью 120 километров в час, в то время, как по этой трассе запрещено ездить свыше 90 км/час. Более того, в суде выяснилось, что подозреваемый вообще не имеет водительского удостоверения и уже шестой год управляет машиной без прав. У водителя также обнаружились две судимости: в 1999 году за кражу и в 2018 году — за угон мотоцикла. В данный момент гражданин находится на испытательном сроке. Были озвучены сведения, что фигурирующий в деле BMW может оказаться угнанным.

В ходе заседания огласили, что подозреваемый — уроженец Белгород-Днестровского района Одесской области, не женат, официально не трудоустроен, имеет на иждивении шестерых детей. Последний факт мог бы сыграть в пользу подследственного, но гражданин не сумел вспомнить ни имена ребятишек, ни их возраст. Защита также не представила никаких документов, подтверждающих отцовство.

Напомним, за последние дни под Одессой случилось несколько ДТП с маршрутными автобусами. Кроме трагедии 31 января, масштабная авария произошла 29 января, когда столкнулись маршрутка, фура и легковой автомобиль.

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