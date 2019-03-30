Арестованных в Крыму татар разместили в 5 разных СИЗО Ростова

Украина

Вывезенных в Ростовскую область крымских татар, которых недавно оккупанты задержали в Крыму, поместят в пять разных СИЗО. Об этом сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.

«Информация о месте пребывания крымских татар на территории Ростовской области подтвердилась. Их распределят в пять СИЗО области. Три следственных изолятора расположены в Ростове, два — в пригороде», — заявила омбудсмен.

Она уточнила, что среди находящихся в Ростовской области — Тофик Абдулгазиев, Иззет Абдуллаев, Владлен Абдулкадыров, Меджит Абдурахманов, Билял Адилов, Энвер Аметов, Осман Арифмеметов, Фарход Базаров, Аким Бекиров, Ремзи Бекиров, Сервет Газиев, Джемиль Гафаров, Риза Изетов, Алим Каримов, Сейран Муртаза, Яшар Муединов, Эрфан Османов, Сейтвели Сейтабдиев, Рустем Сейтхалилов, Руслан Сулейманов, Шабан Умеров, Рустем Шейхалиев и Асан Яников.

«Не просто так для проведения обысков в микрорайоне Каменка г. Симферополь были задействованы ростовские ФСБшники. Все заранее спланировано, в том числе перемещение», — добавила она.

Как писали «ФАКТЫ», 27 марта на территории Крыма в ходе массовых обысков, организованных российским ФСБ, были задержаны 20 крымских татар. 28 марта еще трое крымских татар были задержаны в Ростове-на-Дону.

В связи с массовыми репрессиями в Крыму украинская делегация в ПАСЕ обратилась к генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду и президенту ПАСЕ Лилиан Мари Паскье.

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