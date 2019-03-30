Происшествия

В Одессе на пешеходном переходе легковушка убила нацгвардейца, еще пять человек травмированы (фото)

Вечером в субботу, 30 марта, в Суворовском районе Одессы произошло масштабное ДТП.

На пересечении улицы Кишиневской с проспектом Добровольского столкнулись автомобили Opel Omega и Mercedes. При этом одну из иномарок отбросило на пешеходную часть улицы, где находились трое бойцов Нацгвардии. Один из них погиб.

«По предварительной информации, на месте ДТП погиб нацгвардеец, который заступил на патрулирование и нес службу по охране общественного порядка, — сообщили в полиции. — Еще пять человек — двое нацгвардейцев и трое гражданских — травмированы. Все они госпитализированы».

Погибший военнослужащий Национальной гвардии Украины — Виталий Флоря, 1996 года рождения. Об этом в Facebook сообщил начальник департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков.

Как стало известно «ФАКТАМ», двоих нацгвардейцев госпитализировали в областную клиническую больницу. У них травмы различной степени тяжести.

По словам очевидцев, водитель Opel Omega стремился «проскочить» на запрещающий (красный) сигнал светофора, его подрезал белый Mercedes. В результате сильного удара Opel отбросило на столб у пешеходного перехода, где в этот момент начали переходить дорогу трое бойцов Нацгвардии.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции по расследованию ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Водитель Opel Omega задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера, 29 марта, на улице Генерала Петрова в Одессе автомобиль BMW «выскочил» на тротуар, снес с дорожный знак, сбил женщину и, продолжив движение, повредил еще два авто. Пострадавшая госпитализирована.

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