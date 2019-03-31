Политика

«Не сказал вам главного»: Притула в кровати записал обращение к украинцам по поводу выборов

Известный телеведущий и волонтер Сергей Притула обратился к украинцам в день выборов и призвал их прийти и проголосовать. Видео с обращением он опубликовал в Facebook.

«Просили мама, просили папа, и я вас прошу — придите на избирательные участки на первый тур выборов и отдайте свой голос. Я не буду говорить, за кого вам голосовать. Вы — умные и взрослые люди. И сами все знаете. И сделаете правильный выбор. Спасибо за внимание и до встречи на избирательном участке», — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине 31 марта проходят президентские выборы. Первые избирательные участки открылись за границей. В 23:00 по киевскому времени (в 8:00 по местному) начал работу участок, организованный при посольстве Украины в Канберре (Австралия).

«ФАКТЫ» собрали ответы на самые распространенные вопросы относительно выборов в Украине и того, как следует голосовать.

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