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«Не сказал вам главного»: Притула в кровати записал обращение к украинцам по поводу выборов
Известный телеведущий и волонтер Сергей Притула обратился к украинцам в день выборов и призвал их прийти и проголосовать. Видео с обращением он опубликовал в Facebook.
«Просили мама, просили папа, и я вас прошу — придите на избирательные участки на первый тур выборов и отдайте свой голос. Я не буду говорить, за кого вам голосовать. Вы — умные и взрослые люди. И сами все знаете. И сделаете правильный выбор. Спасибо за внимание и до встречи на избирательном участке», — сказал он.
Как писали «ФАКТЫ», в Украине 31 марта проходят президентские выборы. Первые избирательные участки открылись за границей. В 23:00 по киевскому времени (в 8:00 по местному) начал работу участок, организованный при посольстве Украины в Канберре (Австралия).
«ФАКТЫ» собрали ответы на самые распространенные вопросы относительно выборов в Украине и того, как следует голосовать.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?