Вдова Джона Маккейна пришла на избирательный участок в Киеве (фото)

Политика

Вдова сенатора США Джона Маккейна Синди Маккейн принимает участие в президентских выборах в Украине 31 марта в качестве международного наблюдателя от Международного Республиканского Института. Об этом она написала в Twitter.

«В Украине день выборов! Это большая честь иметь шанс наблюдать выборы в Украине в такое критическое время для украинской демократии», — написала она.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине 31 марта проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов — 39.

Сенатор США Джон Маккейн был большим другом Украины. Он приложил много усилий, чтобы помочь Украине в борьбе с агрессором. В частности, он оказывал давление на администрацию президента США относительно предоставления Украине летального оружия и усиления санкций против России.

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