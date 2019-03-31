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Украинский моряк Артеменко встретил 25-й день рождения в российском плену
31 марта, в день выборов президента Украины, один из 24 военнопленных моряков, Андрей Артеменко отмечает свой 25-й день рождения. Об этом говорится на странице МВД Украины в Facebook.
«Сегодня, 31 марта, свой день рождения празднует военнопленный моряк Андрей Артеменко! Ему 25 лет! Поздравляем с Днем рождения! Мы гордимся тобой, Артем! И желаем, чтобы ты как можно скорее оказался дома, с семьей!», — желают пленному моряку.
Напомним, Андрей Артеменко во время атаки россиян был ранен в руку. У него также эрозия сетчатки глаза. В «Лефортово» парень пытается читать книги, но приходится напрягать зрение и глаза болят при этом.
По словам вице-президента Европейского института омбудсмена Нины Карпачевой, Артеменко будет организована дополнительная консультация офтальмолога, томография.
Как писали «ФАКТЫ», украинские военные моряки, захваченные россиянами в Черном море в районе Керченского пролива в конце ноября 2018 года, находятся в плену 126 дней.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!