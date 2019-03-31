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Синоптики рассказали, какой погоды ждать в апреле
По данным метеорологов, в апреле 2019 года в Украину придет настоящая теплая весна. Но возможны и частые дожди.
Первая неделя месяца будет облачной с прояснениями. Прогнозируются непродолжительные дожди. Днем столбики термометра могут подниматься до +14 градусов. Ночная температура будет в пределах — +3…+4ºС.
Вторая неделя апреля также начнется дождями. Погода будет облачной. Ожидается незначительное потепление. Дневная температура воздуха составит +14…+16ºС, ночью по Украине от +4 до +6ºС.
Третья неделя будет по-летнему теплой. Днем воздух прогреется до +20…+22 ºС, в южных областях до +25 градусов Цельсия. Ночью минимально +5ºС. Но не исключены дожди, местами ливни.
Приятная и комфортная погода ознаменует и конец месяца. Синоптики предостерегают, что, несмотря на тепло возрастет вероятность первых весенних бурь с молниями и сильными порывами ветра.
По прогнозам синоптиков, в Киеве средняя температура днем ожидается +19 °C, ночью +9 °C. Время от времени воздух может прогреваться до +20 °C и выше.
О том, какая погода будет в апреле, на Пасху и майские праздники читайте в материале «ФАКТОВ»:"До тридцати градусов тепла в апреле и похолодание в мае: синоптики удивили прогнозом погоды до конца весны".
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