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В Киеве женщина родила на избирательном участке
В день выборов президента Украины в Киеве на избирательном участке в роддоме на Подоле женщина родила прямо во время голосования. Об этом в Facebook сообщила журналистка Рена Назарова, которая наблюдает за проведением волеизъявления.
По словам журналистки, женщина успела выполнить и гражданский долг, отдав голос за одного из кандидатов.
«Из приятного: на одном из участков, что в родильном доме на Подоле, почти час назад родилась девочка», — написала она.
Как писали «ФАКТЫ», в Кривом Роге на избирательных участках бюллетени для голосования хранили в холодильнике и в кастрюле, опечатав их и прикрепив акты с подписями членов избиркома.
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