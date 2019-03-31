В Киеве женщина родила на избирательном участке

Происшествия

В день выборов президента Украины в Киеве на избирательном участке в роддоме на Подоле женщина родила прямо во время голосования. Об этом в Facebook сообщила журналистка Рена Назарова, которая наблюдает за проведением волеизъявления.

По словам журналистки, женщина успела выполнить и гражданский долг, отдав голос за одного из кандидатов.

«Из приятного: на одном из участков, что в родильном доме на Подоле, почти час назад родилась девочка», — написала она.

Как писали «ФАКТЫ», в Кривом Роге на избирательных участках бюллетени для голосования хранили в холодильнике и в кастрюле, опечатав их и прикрепив акты с подписями членов избиркома.

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