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Происшествия

В Киеве ищут взрывчатку в гостинице "Украина", жильцы эвакуированы

15:43 31 марта 2019 54
гостиница «Украина»
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 31 марта, поступила информация о заминировании отеля «Украина» в Киеве.

Напомним, несколько дней назад сообщали о массовых «минированиях» торгово-развлекательных центров в столице.

Как сообщили в Нацполиции, вызов о заминировании гостиницы на ул. Институтской на линию экстренных служб поступил около 14:00.

Из здания в центре Киева эвакуируют людей. Во внутрь никого не впускают.

На данный момент на месте происшествия работают следственно-оперативная группа районного управления полиции, наряды патрульных, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели. Эвакуировали около 150 человек.

«ФАКТЫ» сообщали о якобы «минировании» нескольких станций метро в центре Киева. А также о ложном сообщение о «минировании» международного автовокзала в Одессе.

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