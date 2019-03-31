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В Киеве ищут взрывчатку в гостинице "Украина", жильцы эвакуированы
В воскресенье, 31 марта, поступила информация о заминировании отеля «Украина» в Киеве.
Напомним, несколько дней назад сообщали о массовых «минированиях» торгово-развлекательных центров в столице.
Как сообщили в Нацполиции, вызов о заминировании гостиницы на ул. Институтской на линию экстренных служб поступил около 14:00.
Из здания в центре Киева эвакуируют людей. Во внутрь никого не впускают.
На данный момент на месте происшествия работают следственно-оперативная группа районного управления полиции, наряды патрульных, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели. Эвакуировали около 150 человек.
«ФАКТЫ» сообщали о якобы «минировании» нескольких станций метро в центре Киева. А также о ложном сообщение о «минировании» международного автовокзала в Одессе.
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