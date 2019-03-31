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Владимир Балух не уверен, что доживет до освобождения, — адвокат узника Кремля
В Киеве состоялась премьера документального проекта «Балух» о крымском фермере, общественном активисте Владимире Балухе, которого оккупационные власти приговорили к пяти годам лишения свободы.
После того как в 2014 году Россия аннексировала полуостров, Владимир Балух отказался от российского гражданства, а в 2016 году подконтрольный РФ суд в Крыму приговорил активиста к лишению свободы по двум уголовным делам — за драку и хранение боеприпасов. Документальный проект «Балух» был снят командой телепроекта «Крым. Реалии» («Радио Свобода»). Для съемок творческая группа специально поехала на территорию Крыма. Несмотря на постоянные преследования, угрозы, журналистам удалось снять эксклюзивные материалы и записать комментарии родных Владимира.
— Для меня было важно не просто показать Балуха как патриота, который считает, что Крым — это Украина, — сказала автор фильма Анжелика Руденко. — Я хотела узнать, откуда у него такой несгибаемый характер, почему он такой принципиальный и бесстрашный.
На показ фильма в Киев из России специально приехали адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе и журналист «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Ольга рассказала, что после длительного голодания Владимир Балух похудел на 30 кг. «Он сообщил мне, что вряд ли доживет до освобождения», — заявила адвокат.
Всеукраинская телевизионная премьера документального проекта «Балух» состоится в эфире канала «Украина» в мае.
Напомним, на днях Владимира Балуха этапировали в исправительную колонию № 4 российского города Торжок в Тверской области. Сам Балух не давал своего согласия на перевод в Россию. На переговорах в Минске украинская сторона постоянно поднимает вопрос об обмене заключенными с Россией, однако эта инициатива игнорируется.
Фото Антона Наумлюка/ «Радио Свобода»
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