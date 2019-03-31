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Украина

Экзит-полы показали, что Зеленский и Порошенко выходят во второй тур: у Тимошенко своя версия

20:33 31 марта 2019 1447
Порошенко и Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

В 20:00 воскресенья закончилось голосование в первом туре выборов президента Украины. Были обнародованы результаты национального экзит-пола, который совместно проводили Фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. А.Разумкова.

По состоянию на 18:00, экзит-пол показал, что во второй тур выходят комик Владимир Зеленский и нынешний глава государства Петр Порошенко с результатами 30,4% и 17,8% соответственно.

Юлия Тимошенко, по данным экзит-пола, набирает 14,2%, следом за ней идет Юрий Бойко с 9,8%. За Анатолия Гриценко отдали свой голос 7,1% опрошенных, а за Игоря Смешко — 6,4%. Олега Ляшко поддержали 4,8%, Александра Вилкула — 4,0%.

В то же время, в штабе Юлии Тимошенко утверждают, что именно она проходит во второй тур с Владимиром Зеленским.

«ФАКТЫ» продолжают следить за выборами президента Украины. Все детали собраны в нашем онлайне.

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