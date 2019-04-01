Украина

Открывали шкаф болгаркой: в ЦИК рассказали о курьезах в день выборов

В день выборов президента Украины на избирательных участках произошло несколько курьезных ситуаций. Об этом сообщил член ЦИК Евгений Радченко во время итоговой пресс-конференции, передает РБК-Украина.

Радченко сообщил, что был зафиксирован курьез, когда в день выборов два наблюдателя подрались между собой.

«Это были наблюдатели от общественных организаций. Причина была в том, что каждый пытался отвоевать себе право зафиксировать нарушение избирательного законодательства», — сообщил он.

Еще один курьезный случай, по словам Радченко, произошел в Винницкой области.

«В Винницкой области потеряли ключи от шкафа, поэтому открывали его с помощью инструментов и болгарки. Открыли, ни один из бюллетеней не пострадал. Голосование было организовано и началось вовремя», — добавил он.

Напомним, что данные трех экзит-полов показывают, что больше всего голосов в первом туре набирают Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Кроме того, по результатам подсчета Центральной избирательной комиссией 0,5% голосов лидирует Владимир Зеленский (28,78%) и Петр Порошенко (17,16%).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский неожиданно согласился на дебаты. Перед первым туром комик фактически избегал журналистов, дав всего несколько интервью, в том числе на «родном» канале «1+1».

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