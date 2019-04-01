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Мир

Мать избила 12-летнего сына скакалкой и отрезала ему часть уха строительным ножом

3:31 1 апреля 2019 16
Наручники
Инф. «ФАКТОВ»

В российском городе Зеленограде женщина в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой, а потом строительным ножом отрезала ему часть правого уха строительным ножом. По данному факту следствие возбудило уголовное дело, сообщает 30 марта «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя московского главка СКР Юлию Иванову.

Уточняется, что обвинения против 46-летней женщины выдвинуты по ст. 111 ч. 2. «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

По данным следствия, на телесные повреждения мальчика обратили внимание в школе, поскольку ребенок отказывался снимать головной убор два дня подряд. Администрация учебного заведения обратилась в полицию.

В настоящее время школьник находится в центре поддержки семьи и детства «Зеленоград». Его мать заключили под стражу, расследование продолжается.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Одессой школьники жестоко избили сверстника и сняли инцидент на видео.

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