Украина

Не так важно, что пить: Супрун рассказала украинцам, как лучше ждать объявления результатов выборов

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, какие напитки лучше всего пить, чтобы успокоиться во время ожидания результатов выборов. Свои советы она традиционно привела на странице в Facebook.

Ожидая результатов голосования, считает она, не будет лишним расслабиться и успокоиться. После такой напряженной недели у многих людей может возникнуть желание пойти с друзьями и близкими в бар. Но при этом вовсе не обязательно пить алкоголь — из гомеопатии известно об эффекте плацебо, который распространяется и на алкогольные напитки. Так, опыты показывают, что если люди не знали, что пили, то пьянели не меньше тех, кто употреблял джин с тоником.

Другими словами, расслабление наступает, скорее всего, не от горячительного, а от процесса общения с приятными людьми.

«Поэтому главное — встретиться с друзьями или любимыми. А что пить — не так важно», — считает Супрун.

Со своей стороны и.о. главы Минздрава советует использовать исключительно чаи, в том числе травяные. При этом Ульяна Супрун решила рассказать, как различные виды чая будут сказываться на здоровье избирателя.

Гибискус. Исследования на животных и людях убедительно показали, что гибискусовий чай снижает давление и снимает отеки, и при этом не нарушает баланс электролитов. Более того, регулярное потребление чая с гибискуса снижает уровень холестерина и липопротеинов низкой плотности («плохой холестерин»).

Белый чай полезен для здоровья зубов: он подавляет амилазу слюны, поэтому углеводы пищи не становятся простыми сахарами — пищей для бактерий зубного налета. Флавоноиды и катехины белого чая предотвращают рост зубного камня.

Вербена. Есть, хоть и довольно слабые, клинические доказательства того, что чай из вербены успокаивает, снимает тревожность, улучшает пищеварение, предотвращает вздутие и диареи, и обладает антимикробными свойствами. Экстракты вербены, действительно, могут останавливать рост ряда патогенных бактерий и имеют мощным антиоксидантным действием.

Ромашка лекарственная успокоит не хуже алкоголя, ведь способствует образованию гамма-аминомасляной кислоты, тормозного нейромедиатора. Но этот напиток не вызываеть впоследствии тревожности, в отличие от алкоголя.

Мелиса во многом напоминает ромашку. Напиток из него обладает спазмолитическим действием, и может помогать при детских коликах. Мелисса уменьшает воспаление, успокаивает, и обладает мощным антиоксидантным действием.

Зелений чай. «Не хотите повреждения свободными радикалами? Пейте зеленый чай. Его антиоксидантные свойства — не миф. Более того, зеленый чай снижает уровень кортизола и даже предотвращает деменции. Конечно, если не запивать чаем бесконечные вкусности. Зеленый чай и умеренные физические нагрузки существенно уменьшают симптомы ревматоидного артрита», — уверена Супрун.

Имбирь содержит много антиоксидантов джинджеролов. Благодаря этому имбирный «чай без чая» может останавливать уже знакомые нам свободнорадикальные процессы, возникающие после тренировки или при воспалении желудочно-кишечного тракта.

Зверобой действует не меньше алкоголя, если учитывать рост уровня нейромедиатора серотонина. Активное вещество гиперфорин, содержащийся в зверобое, влияет на активность генов, отвечающих за образование серотонина. Недостаток серотонина связывают с клинической или сезонной депрессией.

«Сохраните себе это сообщение и не забывайте перечитывать, когда будет возникать желание расслабиться — то ли в ожидании результатов выборов, во время дедлайнов на работе или в конце рабочей недели», — советует Ульяна Супрун.

Напомним, ранее Супрун давала советы членам избирательных комиссий и наблюдателям, как выдержать ночь выборов: взять с собой еду и зубную щётку, чаще пить воду, приседать.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за несколько дней до президентских выборов и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала несколько простых способов, чтобы сохранить здравомыслие, не поддаться тревожности и избежать стрессов. В частности, руководитель Минздрава рекомендовала всем ограничить острые политические дискуссии, сосредоточиться на действиях, а не на словесных баталиях, а в идеале устроить себе не день, а несколько дней тишины.

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