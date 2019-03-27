Супрун рассказала, как помочь ребенку при отравлении бытовой химией

Здоровье

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая недавно рассказала украинцам, как правильно жаловаться на медработников, посоветовала родителям, как помочь детям, отравившимся бытовой химией.

Медик пишет, что не все взрослые придерживаются инструкций и хранят бытовую химию подальше от детей. И в результате невнимательности или небрежности родителей или родственников «общение» ребенка с красивыми баночками и пакетиками может грозить тяжелыми последствиями для его здоровья.

«Яркий дизайн и этикетки различных упаковок с химическими веществами привлекают детей. В группе риска дети от 1 до 3 лет, которые уже стали достаточно активными, чтобы добраться до опасной жидкости. Последствия от питья такого вещества зависят от ее агрессивности, концентрации, количества, возраста ребенка и состояния здоровья», — пишет Супрун.

Чиновница отмечает, что ежемесячно в больницу госпитализируют 15−20 детей, выпивших агрессивное вещество, у которых есть такие проявления как слюнотечение, боли и нарушения при глотании, отек слизистой оболочки губ, осиплость голоса, вялость, тошнота и рвота, отказ от еды и воды, общая слабость, повышение температуры тела, частое и поверхностное дыхание. Данные симптомы не всегда могут проявляться.

Если у родителей есть подозрение на употребление агрессивного вещества — ребенка необходимо доставить в больницу.

Но в первую очередь, взрослые должны немедленно вызвать скорую, которая доставит ребенка в стационар.

До приезда работников скорой помощи, дать ребенку выпить воды или молока, сорбент. Попробовать промыть обычной водой ротовую полость. Но самостоятельно вызывать рвоту у ребенка нельзя.

Всем детям, которые употребляли агрессивные жидкости, обязательно необходимо проведение эндоскопии (обзор гибким эндоскопом пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки) для оценки поражения слизистой желудочно-кишечного тракта и решения дальнейшей тактики лечения.

Химические ожоги пищевода — одна из самых тяжелых патологий детского возраста, которая требует оказания неотложной квалифицированной помощи.

Супрун пишет, что за период 2015—2017 годы в детской больнице «Охматдет» было пролечено 698 детей с диагнозом «химический ожог пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки».

«У 171 ребенка были тяжелые ожоги пищевода (ожог II и III степеней), которые могли привести к тяжелому воспалению и в дальнейшем значительному сужению пищевода и требовали длительного и дорогостоящего лечения. Для восстановления проходимости пищевода этим детям необходимы постоянные повторные госпитализации в больницу для проведения лечебных манипуляций под наркозом. Дети, у которых были неэффективны эти манипуляции, требовали сверхсложных, длительных операций», — уточняет медик.

Поэтому родители должны принять все меры предосторожности, чтобы защитить ребенка от случайного проглатывания агрессивных веществ.

Напомним, ранее Ульяна Супрун писала, как общаться с неадекватными личностями, а также дала советы, как получать радость от жизни.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter