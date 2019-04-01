Названо наиболее массовое нарушение на выборах президента

Украина

Самым распространенным нарушением во время выборов президента Украины было разглашение тайны голосования. Об этом координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская сообщила в эфире Радио Свобода.

«Наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня. И то, и другое является серьезным нарушением. Потому что фотографирование избирательного бюллетеня может иметь две предпосылки — просто желание обнародовать результаты голосования в соцсетях, и также это может свидетельствовать о продаже своего голоса», — сказала Айвазовская.

К счастью, считает она, покрытие таких нарушений составило около 4% избирательных участков в целом. Также координатор ОПОРы обратила внимание на процедурные нарушения, в частности, некорректное проведение избирательными комиссиями утренних заседаний.

«Были факты нарушений, которые касались процедурных моментов, но что интересно — их процент был меньше, чем в 2014 году, это уже определенный прогрессивный результат», — добавила Айвазовская.

По ее словам, явка на этих выборах была выше, чем в 2014 году, на 3%. Избирательный процесс координатор ОПОРЫ назвала «агрессивным» и «активным».

«Мы понимаем, что есть взаимоконтроль, потому что эти выборы действительно конкурентные, когда отдельные участники процесса не имитируют конкуренцию, а осуществляют ее», — сказала Айвазовская.

Напомним, что всего было зарегистрировано 1927 заявлений и сообщений о нарушениях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на пять часов утра Центральная избирательная комиссия обработала 27,7% протоколов. Согласно подсчетам, лидером волеизъявления украинцев является Владимир Зеленский, за него отдали голоса 30,10% украинцев. Также в пятерку лидеров вошли Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко и Анатолий Гриценко.

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