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Украину зальют дожди: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни
После теплой и солнечной погоды, которая установилась в Украине в воскресенье, 31 марта, в страну с запада придет похолодание. В понедельник, 1 апреля, температура упадет до 7—9 на западе, 8—11 — на Подолье и Полесье, 10—13 на Черниговщине и Сумщине.
Облачно с прояснениями будет в южных областях, Днепропетровской области, на Донбассе и в Крыму. На остальной территории синоптики прогнозируют дожди.
«После 1 апреля Украину ожидают пара довольно солнечных и в меру сухих дней (хотя местами возможны осадки). Но с 3 апреля опять начинают возвращаться дожди, которые к концу недели распространятся практически по всей территории», — прогнозирует начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Владислав Билык.
В то же время, по его словам, морозы в страну уже вряд ли вернутся. Температура воздуха днем ожидается на уровне 10−15 градусов тепла, ночью — от 2 до 7 градусов выше нуля.
Полный текст материала с прогнозами синоптиков читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Когда уйдут снегопады и где ожидать засуху: синоптики озвучили прогноз погоды на неделю».
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