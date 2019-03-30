Украина

До плюс 17: синоптики рассказали, какой будет погода в день выборов

После похолодания, которым отметилась в Украине последняя неделя марта, в субботу, 30 марта, на всей территории Украины будет господствовать сухая погода с переменной облачностью, днем воздух прогреется до 11−13 градусов, а на Закарпатье, Одесчине, Киевщине и Житомирщине столбики термометра могут подняться до отметки в 12−14 градусов. Чуть прохладней (9−11 градусов) будет на Херсонщине и Донбассе, информирует Украинский Гидрометцентр.

Ночные температуры составят от 3−5 градусов выше нуля на западе до 0−2 градусов в Крыму и на востоке. Лишь в Луганской области столбик термометра может опуститься до минус одного градуса мороза.

В воскресенье, 31 марта, сухая погода с переменной облачностью сохранится. Днем еще больше потеплеет — до 15−17 градусов на западе, до 12−14 градусов — на востоке и до 13 градусов — на юге Украины и в Крыму. Ночью будет держаться 2—6 выше нуля.

Напомним, синоптик Наталья Диденко подтвердила, что после прохладной погоды, которая всю неделю огорчала украинцев, в выходные будет тепло, солнечно и сухо. Согласно ее прогнозу в Киеве в субботу и день президентских выборов ожидаются солнечными и теплыми. 30 марта воздух прогреется до +13 градусов, 31 марта — до +17 градусов.

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