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Заморозки и ветер: синоптик рассказала о погоде 2 апреля
В ближайшие дни в Украине будет прохладно. Теплые дни с температурой +20 и выше ждут украинцев лишь в конце апреля.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко. По ее словам, во вторник, 2 апреля, температура ночью снизится до -3+3 градусов. Днем ожидается + 7 + 11 градусов, на юге и западе местами + 10 + 12 градусов.
«Антициклон на имя Jana организует во вторник солнечную погоду, только на востоке хвост атмосферного фронта может принести дождь и иногда даже мокрый снег. Сильный северо-восточный ветер ожидается на юге, востоке и в центральных областях», — прогнозирует синоптик.
По словам Натальи Диденко, 2 апреля в Киеве обещает быть солнечным и прохладным, с порывистым ветром, ночным похолоданием до -1 и дневными + 8 + 9 градусов.
«Потепление предполагается ближе к выходным, в конце недели. А пока — погода элегантного образа, теплое пальто и темные очки. Не простудитесь, впереди много работы», — предупреждает синоптик.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 апреля на смену сухому и очень теплому воздуху в Украину начнет перемещаться умеренно теплый воздух с северо-запада Европы.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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