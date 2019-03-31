27.16 / 27.42 30.49 / 30.90
Киев: +18
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Тепло понемногу покидает Украину: синоптики дали прогноз на первый день апреля

17:00 31 марта 2019 243
почки
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 1 апреля, в Украине будет теплая и сухая погода, без осадков, но с небольшой облачностью. Как сообщили в Укргидрометцентре, на смену сухому и очень теплому воздуху начнет перемещаться умеренно теплый воздух с северо-запада Европы.

Температура ночью 1−6° тепла, днем 9−14°, в южной части и восточных областях 15−20°. Ветер северный и северо-восточный, 7−12 м/с.

В Киеве 1 апреля без осадков, температура ночью 4−6° тепла, днем около 10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 1 апреля самая высокая температура днем была 20,3° в 2016 году, самая низкая ночью -8,7° в 1931 году.

По данным метеорологов, в апреле 2019 года в Украину придет настоящая теплая весна.

О том, какая погода будет в апреле, на Пасху и майские праздники читайте в материале «ФАКТОВ»: «До тридцати градусов тепла в апреле и похолодание в мае: синоптики удивили прогнозом погоды до конца весны».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...

Киев
+18

Ветер: 4 м/с  3
Давление: 746 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины