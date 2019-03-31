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Тепло понемногу покидает Украину: синоптики дали прогноз на первый день апреля
В понедельник, 1 апреля, в Украине будет теплая и сухая погода, без осадков, но с небольшой облачностью. Как сообщили в Укргидрометцентре, на смену сухому и очень теплому воздуху начнет перемещаться умеренно теплый воздух с северо-запада Европы.
Температура ночью 1−6° тепла, днем 9−14°, в южной части и восточных областях 15−20°. Ветер северный и северо-восточный, 7−12 м/с.
В Киеве 1 апреля без осадков, температура ночью 4−6° тепла, днем около 10°.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 1 апреля самая высокая температура днем была 20,3° в 2016 году, самая низкая ночью -8,7° в 1931 году.
По данным метеорологов, в апреле 2019 года в Украину придет настоящая теплая весна.
О том, какая погода будет в апреле, на Пасху и майские праздники читайте в материале «ФАКТОВ»: «До тридцати градусов тепла в апреле и похолодание в мае: синоптики удивили прогнозом погоды до конца весны».
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