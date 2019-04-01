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Общество

В Киеве объявили штормовое предупреждение

12:30 1 апреля 2019 138
Ветренная погода
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве в понедельник, 1 апреля, ожидаются сильные порывы ветра — до 15−18 метров в секунду. Ранее сообщалось о ночных заморозках во вторник, 2 апреля.

Киевлян призывают к осторожности и соблюдению основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра следует укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей или других ЧП. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», со среды, 3 апреля, в Украину вернутся дожди, которые к концу недели распространятся практически по всей территории"

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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