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Кто не успел — тот опоздал: стало известно, сколько в Украине осталось нерастаможенных «евроблях»
В Государственной фискальной службе отчитались, сколько транспортных средств, нарушающих таможенные правила временного ввоза и транзита, находится на территории Украины. По состоянию на 15 марта в стране насчитывается более 263 тысяч таких автомобилей (ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что делать владельцам с нерастаможенными иномарками).
Также, по информации фискального ведомства, после окончания действия так называемого льготного периода, когда можно было растаможить машину на иностранной регистрации с уплатой лишь 50 процентов акцизного налога, украинцы оформили всего 199 авто, ввезенных в нашу страну с 2015 года по 25 ноября 2018 года. Владельцы этих транспортных средств уплатили 17 млн гривен налогов и сборов. В целом же с 22 февраля по 14 марта фискальными органами оформлено 5400 автомобилей, владельцы которых перечислили в бюджет 429 миллионов гривен.
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Среди оформленных во время действия льготного периода (с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года) «евроблях» большинство машин было старше 2010 года — 188 тысяч транспортных средств из растаможенных 218 тысяч автомобилей. Благодаря этому государственная казна пополнилась на 13,6 миллиарда гривен.
Напомним, ранее фискальная служба рассказала о самых дорогих в Украине растаможенных «евробляхах».
* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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