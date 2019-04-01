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Попытки хакеров вмешаться в работу ЦИК пока безрезультатны, — МВД
Во время голосования на выборах президента 31 марта и после окончания избирательного процесса специалисты киберполиции зафиксировали попытки вмешательства в работу избирательной системы Украины с некоторых IP-адресов из Киева и из России. Однако эти попытки были вовремя выявлены и заблокированы. Об этом на пресс-конференции в столице сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
«Мы мониторим эту ситуацию последние двое суток очень активно, видим попытки с некоторых IP-адресов подступиться к нашей центральной избирательной системе — с IP-адресов из Российской Федерации, с IP-адресов, которые находятся в Киеве, и здесь специалисты ЦИК и наши специалисты очень хорошо отрабатывают защиту, блокируют эти адреса», — цитирует главу МВД «Укринформ».
По его словам, нет оснований считать, что система будет дискредитирована.
Аваков заверил, что избирательная информационная система демонстрирует «адекватную» работу.
В свою очередь председатель ЦИК Татьяна Слипачук напомнила, что в этом году представители киберполиции вошли в состав специальной рабочей группы совместно с представителями Центризбиркома, СБУ и Госспецсвязи, которая стоит «на страже наших информационных ресурсов».
Кроме того, по словам Авакова, уровень безопасности на этих выборах был беспрецедентным.
«135 тысяч сотрудников МВД, все эти люди прекрасно отработали, и мы действительно имеем беспрецедентный уровень безопасности, и обеспечения прав на этих выборах. Системных нарушений на выборах мы не увидели», — заявил Аваков.
По его словам, превенция стала символом этой избирательной кампании, «благодаря которой мы смогли избежать очень многих негативных факторов — начиная от пресловутых „сеток“, в значительной степени, я думаю, нам удалось побороть, практически полное отсутствие „каруселей“ на этот раз, и многих других факторов».
Министр также поблагодарил гражданскую сеть «Опора» за сотрудничество и помощь.
Напомним, в первом туре победителями оказались шоумен Владимир Зеленский, действующий глава государства Петр Порошенко и лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко. После того как в Центризбиркоме обработали 60% протоколов, был объявлен второй тур. До 21 апреля избирателям предстоит окончательно определиться, за кого отдать свой голос.
По результатам обработки 89,31% протоколов: Зеленский — 30,26%, Порошенко — 16,1%, Тимошенко — 13,55%.
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