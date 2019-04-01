Украина

Везли как опасных преступников: крымскотатарский активист рассказал об этапировании в Ростов-на-Дону

Один из арестованных в Крыму 27 марта активистов Руслан Сулейманов рассказал своему адвокату о своем переводе из Симферопольского СИЗО в Ростов-на-Дону. Об этом объединению «Крымская солидарность» сообщила адвокат Лиля Гемеджи, которая посетила своего подзащитного.

По словам Сулейманова, его с другими соотечественниками привезли из Симферополя в Ростов-на-Дону на самолете с наглухо зашторенными иллюминаторами, а с трапа самолета выводили в шапках, с закрытыми глазами, как особо опасных преступников.

Где он не ходится, Руслан понял лищь тогда, когда в СИЗО ему принесли какие-то бумаги.

Адвокат констатировала, что администрация СИЗО отказала новоприбывшим узникам в удовлетворении их просьбы уведомить о них консула Украины Тараса Малышевского.

«На свои просьбы они получили ответ «не положено», — сказала Гемеджи.

Ее подзащитный находится один в двухместной камере размером 6×1,5 метра под постоянным видеонаблюдением.

Ранее уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что вывезенных в Ростовскую область крымских татар оккупанты поместят в пять разных СИЗО, три из них находятся непосредственно в Ростове, еще два — в пригороде.

Как сообщали «ФАКТЫ», 27 марта Крыму прошли массовые обыски в домах крымскотатарских активистов. Арестованным Ремзи Бекирову, Ризе Изетову, Руслану Сулейманову, Фариду Базарову и Шабану Умерову инкриминируют организацию деятельности террористической группы, а остальных подозревают в участие в деятельности террористической организации Хизб-ут-Тахрир.



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